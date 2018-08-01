В Ичнянском районе Черниговской области учащийся 6 класса покончил жизнь самоубийством через повешение после ссоры с матерью. Об этом пресс-служба областной полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ст 120, ч. 3 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего), которое наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Заявление о суициде поступило в полицию 31 июля. Известно, что мальчик повесился на чердаке дома. Мальчик закончил шесть классов. "В ходе осмотра тела судмедэксперт телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды, возникшей в результате повешения, не обнаружил. Тело направлено в морг в г. Прилуки", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала "Страна", в Одесской области повесился пятиклассник, который играл в игру "Синий кит".

Напомним также, что в парке Николаева повесился мужчина, на которого никто не обращал внимания 2 часа.

Ранее "Страна" также писала, что в Днепропетровской области повесился подросток из семьи алкоголиков.