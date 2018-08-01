В Киеве, приобретенной в различных точках продажи, шаурмой отравился уже 61 человек. Об этом сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы.

“По официальным данным Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины", количество заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 61 случай”, - говорится в опубликованном сообщении.

Еще в феврале мы писали, что в подпольном цеху Киева 10 нелегальных мигрантов готовили мясо для шаурмы.

В частности, 23 случая инфекционных заболеваний связано с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе (автоприцеп "Купава") возле станции метро "Дарница". Еще 25 случаев связано с употреблением 29-30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле кафе «Речной порт» на Почтовой площади. Еще 11 случаев острой кишечной инфекции связаны с употреблением 30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте, 20А.

Кроме того, 1 случай заболевания зафиксирован после употребления шаурмы возле станции метро “Лесная”, проинформировали в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что специалистами в период с 31 июля по 1 августа был осуществлен выезд на вышеуказанные точки продажи шаурмы, на данный момент все МАФы закрыты.

Главным управлением направлены письма в адреса районных Управлений Национальной полиции в Киеве для принятия соответствующих мер реагирования вследствие совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Информация об отравлении шаурмой в Киеве начала поступать в понедельник, 30 июля. Утром в среду сообщалось о 39 пострадавших от отравления.

"Страна" разбиралась, как шаурма отправила в больницы более 60 киевлян. Люди попадают на больничные койки из-за несоблюдения санитарных норм в заведениях общепита, а также - в детских лагерях.

Напомним, что шаурма из львовского фастфуда отправила в стационар 16 человек.