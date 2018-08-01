Нетрезвый молодой человек устроил аттракцион невиданной щедрости на одной из станций столичного метро, где в середине июля почти в два раза подорожал проезд.

Об этом сообщает группа Los Solomas/Соломенский район в Facebook.

Мужчина бесплатно пропускал пассажиров столичной подземки с помощью своего проездного на месяц, на котором к концу срока накопилось некоторое количество не использованных поездок.

Работница метро этому препятствовала, угрожая блокировать турникеты, но не сильно успешно. Свои требования она не аргументировала, в то время как нетрезвый благотворитель сказал, что сам платил за проездной и это его деньги, которыми он может распоряжаться без ограничений.

Позже сам герой видео в комментариях к посту признался, что он был пьян и действительно решил в тот вечер пропускать людей с помощью своего проездного.

Ранее "Страна" сообщала, как киевлянин сэкономил почти 7 тысяч на жетонах метро, а также о том, что за один день перед подорожанием проезда в Киеве карты метро пополнили на миллионы поездок.