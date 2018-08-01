Городские власти Киева согласились признать наличие задолженности у "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" за ранее поставленное "голубое топливо".

Об этом сообщает пресс-служба газового монополиста.

В "НАК Нафтогазе" отметили, что согласились на мировое соглашение с городскими властями в суде и готовы возобновить поставки газа для обеспечения жителей столицы горячей водой.

"По результатам встречи в Администрации президента, в которой участвовали глава Нафтогаза и председатель КГГА, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации пока стабилизирована", - говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Там также сообщали, что власти Киева закупили газ для снабжения киевлян горячей водой у частных компаний. Этого газа должно быть достаточно для окончательного урегулирования ситуации с задолженностью перед "Нафтогазом".

Ранее в Киевсовете приняли решение о создании коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое приняло на баланс теплосети от ПАО "Киевэнерго", включая котельные и ТЭЦ.

В то же время, во вновь коммунальном предприятии отказываются становиться правопреемниками долгов "Киевэнерго", из-за чего в "Нафтогазе" отказываются поставлять газ.

19 июля стало известно, что теплоснабжающая компания "Киевэнерго", которая принадлежит Ринату Ахметову, собирается обжаловать решение суда, в котором отказали передать ее долговые обязательства перед "Нафтогазом" коммунальной компании "Киевтеплоэнерго".

Ранее в КГГА сообщали, что не собираются "наследовать" долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". В газовой компании сообщили, что это противоречит законодательству, а киевская власть "оказывает на Нафтогаз публичное давление".

"Нафтогаз", в свою очередь, заявил, что будет поставлять газ "Киевтеплоэнерго" после решения вопроса с задолженностью.

Также сообщалось, что процесс завершения сделки власти Киева с ПАО "Киевэнерго" не приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду для жителей столицы.

Как сообщала "Страна", в конце июня в Киеве без горячей воды остались около 3 тысяч квартир. По данным коммунального предприятия, проведено уже около 50% гидравлических испытаний столичных сетей для 7,2 тысяч потребителей.

Отметим, что в Киеве не будут останавливать две ТЭЦ после передачи их в управление городской власти.