В Киеве на пересечении Валов и Константиновской перекрыли движение из-за найденной гранаты
В среду, 1 августа, в Киеве на Подоле, на пересечении улиц Валов и Константиновской перекрыли движение транспорта и пешеходов. Ранее недалеко обнаружили гранату.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Опасную находку нашли на аллее вблизи строения по адресу Верхний Вал, 24. Место находки ограждено. Вызваны взрывотехники.
Фото: Страна
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", Аброськин призвал киевлян сообщать в полицию о соседях с гранатами. По его словам, в Киеве 23 июля задержали мужчину, который хранил оружейный арсенал в арендованной квартире одной из многоэтажек столицы.
Отметим, что в столице поймали военнослужащего Нацгвардии, который незаконно хранил и продавал оружие, привезенное из зоны операции Объединенных сил (ООС).
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