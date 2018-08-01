В среду, 1 августа, в Киеве на Подоле, на пересечении улиц Валов и Константиновской перекрыли движение транспорта и пешеходов. Ранее недалеко обнаружили гранату.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Опасную находку нашли на аллее вблизи строения по адресу Верхний Вал, 24. Место находки ограждено. Вызваны взрывотехники.

Фото: Страна

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", Аброськин призвал киевлян сообщать в полицию о соседях с гранатами. По его словам, в Киеве 23 июля задержали мужчину, который хранил оружейный арсенал в арендованной квартире одной из многоэтажек столицы.

Отметим, что в столице поймали военнослужащего Нацгвардии, который незаконно хранил и продавал оружие, привезенное из зоны операции Объединенных сил (ООС).