У поступающих в вузы сегодня возникли трудности с доступом к списку рекомендованных к зачислению на обучение за средства государственного бюджета.

Был недоступен сайт vstup.osvita.ua с информацией для абитуриентов вузов и рейтинговыми списками, сложно также войти в личные электронные кабинеты.

Поступающие в комментариях на сайте вступ osvita.ua пишут, что при загрузке появляется надпись failed to fetch.

В Министерстве образования признают трудности с доступом к системе и объясняют это большим наплывом желающих войти в систему.

"Списки уже обнародованы. Однако действительно могут быть определенные технические задержки в связи с тем, что сейчас большая нагрузка на сайт. И есть незначительные задержки с тем, чтобы зайти в свой электронный кабинет. Это не повод для паники или какой-то "зрады". Просто нужно подождать некоторый промежуток времени, после чего посмотреть", - сказали в пресс-службе Минобразования.

Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослы МОН Украины Олег Шаров уточнил в Facebook, что процесс появления результатов рейтинга на бюджет займет 30-40 минут после выгрузки и появится не одномоментно. То есть кто-то из абитуриентов узнает, прошел ли на бюджет раньше, кто-то - позже.

По правилам поступления в вузы в 2018 году, 1 августа должны быть опубликованы списки рекомендованных к зачислению на бюджет. В личных кабинетах абитуриентов должен измениться статус заявления, если человек попал на бюджет. Поступившие увидят статус "Рекомендовано к зачислению", те, кто не прошел на бюджет увидят, что статус не изменился - "Допущен к конкурсу". Они смогут автоматически принять участие в конкурсе на выбранную специальность на контракт. Для контрактников списки поступивших обнародуют 7 августа.

Кроме электронных кабинетов, списки поступивших можно отследить, на официально ресурсе "Вступ" по следующей ссылке.

Там нужно ввести специальность и город, где находится вуз. Затем выбрать в появившемся списке нужный вуз и пройти по ссылке "Список поступающих". В течение дня там появится таблица абитуриентов - список поступивших на бюджет, а также тех, кто не прошел - с фамилиями, баллами.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как абитуриенты будут узнавать о своем зачислении и что делать дальше.

Также в Министерстве образования рассказали, какие заявления абитуриентов будут рассматривать в первую очередь.