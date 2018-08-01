Следователя одесский полиции задержали свою коллегу за рулем авто, которое спровоцировало ДТП. Она находилась в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает очевидец произошедшего Дмитрий Кравчук у себя на странице в Facebook.

Дорожный инцидент случился на 1-й станции Люстдорфской дороги, автомобиль девушки протаранил припаркованное авто. К счастью, обошлось без пострадавших.

Алкотестер показал 2.23 промилле, а в моче обнаружено 3.46. Также одессит пишет, что девушка вела себя неадекватно и обнажалась перед ним и докторами.

Видео: facebook.com/Діма Кравчук

Фото: facebook.com/Діма Кравчук

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