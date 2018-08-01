В "Киевоблгазе" заявили о нападении на своих сотрудников в отделении в Броварах со стороны неизвестных, предположительно "свободовцев". Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Около двадцати молодых людей ворвались в помещение, вели себя вызывающе и агрессивно, угрожали сотрудникам, толкали их. Призвали к блокированию работы филиала - объекта критической инфраструктуры. В дальнейшем указанные лица распылили в помещениях неизвестное вещество с запахом метана (отметим, что у метана на самом деле нет запаха - Прим. Ред). В результате чего двое работников филиала госпитализированы с подозрением на отравление, за медицинской помощью обратилось восемь работников компании", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что молодые люди чувствовали безнаказанность. "Сотрудники полиции, прибывшие по вызову на место происшествия, никого из правонарушителей не задержали, их личности не установили. Более того у присутствующих сложилось впечатление, что полицейские хорошо знакомы с нападавшими", - сообщают газовщики. Там призывают компетентные органы вмешаться в ситуацию и привлечь виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности.

В обществе также добавляют, что, по словам местных жителей, организаторами хулиганских действий является лидер партийной фракции "Свобода" в Броварском городском совете Олег Шевчук, а также директор торгового союза БМТ Сергей Тафий.

Фото: facebook.com

Напомним, Отдел государственного архитектурно-строительного контроля Броварского городского совета Киевской области посчитал, что Киевоблгаз провел временный незаконный газопровод по территории пяти частных участков, владельцы которых вообще даже не догадывались о том, что на их землях проводят опасные работы.

Отделом были составлены соответствующие протоколы о правонарушениях и предоставлено предписание о немедленном устранении нарушения требований законодательства и предписание о приостановлении подготовительных и строительных работ.

Полиция открыла уголовное производство в отношении действий Киевоблгаза, а директор Броварского филиала получил повестку о вызове в Броварской ОП ГУНП для того, чтобы объяснить действия своих подчиненных. Во время нападения на облгаз он как раз находился на допросе в полиции.

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