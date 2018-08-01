Большинство жителей Грузии в ходе соцопроса выступили против легализации марихуаны, которую незадолго до его проведения одобрил Конституционный суд. Допустили разрешение на данный наркотик только 18% опрошенных.

Соцопрос организовал Национально-демократический институт США (NDI), передает Интерфакс.

По результатам опроса, обнародованном в среду NDI, 74% респондентов считают, что легализации марихуаны допускать нельзя. В рамках данного исследования аналогичный вопрос по другим наркотическим веществам не задавался.

Организованный NDI опрос проводился по всей Грузии с 23 июня по 8 июля 2018 года. На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2409 человек. Погрешность результатов опроса оценивается в 1,9%.

Между тем, как сообщалось, 30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, в связи с чем "установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии".

Данное решение Конституционного суда, которое фактически легализует потребление в Грузии марихуаны, вызвало неоднозначную реакцию населения страны. В частности, в грузинской патриархии легализацию марихуаны расценили как предательство нации.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали офицера полиции, который организовал торговлю наркотиками. Неподалеку от места работы оперуполномоченный вместе с сообщником пытались сбыть очередную партию каннабиса.

Напомним, что в Минздраве назвали число инъекционных наркоманов в Украине.