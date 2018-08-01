За полугодие текущего года украинцы получили из-за рубежа 1,2 млрд долларов, а отправили из страны 140 млн. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", добавляя, что половина этих сумм проходит через госбанк.

По данным статистики банка, больше всего денег из-за границы украинцы получают из США, а отправляют больше всего за границу в Россию. В пятерку "стран-доноров" вошли США, Израиль, Италия, Польша и Россия. Оттуда с начала 2018 года поступило больше всего денежных переводов в Украину.

А в пятерку стран, куда с начала 2018 года всего отправлено переводов, вошли страны бывшего СССР, в первую очередь, Россия и Китай.

Фото: privatbank.ua

В то же время, следует учитывать, что переводы из РФ в Украину и обратно некоторое время были ограничены.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ заставят украинцев отчитываться, кому они переводят деньги.

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