Сотрудники СБУ, при процессуальном руководстве прокуратуры области, задержали одного из бывших членов "Оплота". Данную организацию ныне обвинили в причастности к столкновениям в Харьковском горсовете, произошедшем 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер смешанных единоборств, 20 июня 2018 года принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии.

Его обвинили в "провоцировании насильственных действий по отношению к общественным активистам".

По информации СБУ, в прошлом он входил в состав преступной организации "Оплот".

"Сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, действующей "под прикрытием" ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона", - указано в опубликованном сообщении.

В рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда он готовился выехать в Российскую Федерацию для укрытия от украинского правосудия. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и устанавливаются все лица, причастные к указанным правонарушениям.

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Формальной причиной для конфликта в харьковской мэрии стало желание активистов, среди которых выделялись молодые люди в футболках "Национальных дружин" и "Нацкорпуса", присутствовать на сессии городского совета.

Отметим, что после стычек в харьковском горсовете госпитализированы уже четыре сотрудницы мэрии.