Облили серной кислотой. Полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство
Полиция переквалифицировала дело советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой. Теперь оно расследуется как покушение на убийство с особой жестокостью. Об этом на брифинге заявил замначальника Херсонского областного управления МВД Николай Вербицкий, сообщает khersondaily.com.
По словам Вербицкого, эксперты подтвердили, что Гандзюк облили серной кислотой.
В рамках расследования производства полиция опросила жителей 250 квартир из десяти домов, расположенных в районе преступления. Кроме того, отрабатываются торговые заведения, предприятия и организации для установления камер видеонаблюдения. Правоохранители установили 14 видеокамер, с десяти уже сняли информацию, добавили в Херсонской полиции.
Напомним, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля в Херсоне. "Примерно в 8.30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20–25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный выплеснул жидкость, предварительно кислоту, в лицо женщины, после чего скрылся", – сообщили в полиции.
Изначально правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство", но позже изменили квалификацию преступления на "умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего". Полиция опубликовала видео с предполагаемым преступником.
Чиновницу доставили в больницу. От 1 литра кислоты она получила химические ожоги более 30% тела. Кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаз.
Гандзюк известна своей жесткой позицией против пророссийских сил, коррумпированных политиков, а также против отдельных представителей полиции.
Ранее "Страна" сообщала, что советницу мэра Херсона, в которую плеснули кислотой, везут на лечение в Киев.
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