Полиция переквалифицировала дело советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой. Теперь оно расследуется как покушение на убийство с особой жестокостью. Об этом на брифинге заявил замначальника Херсонского областного управления МВД Николай Вербицкий, сообщает khersondaily.com.

По словам Вербицкого, эксперты подтвердили, что Гандзюк облили серной кислотой.

В рамках расследования производства полиция опросила жителей 250 квартир из десяти домов, расположенных в районе преступления. Кроме того, отрабатываются торговые заведения, предприятия и организации для установления камер видеонаблюдения. Правоохранители установили 14 видеокамер, с десяти уже сняли информацию, добавили в Херсонской полиции.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло утром 31 июля в Херсоне. "Примерно в 8.30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20–25, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный выплеснул жидкость, предварительно кислоту, в лицо женщины, после чего скрылся", – сообщили в полиции.

Изначально правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство", но позже изменили квалификацию преступления на "умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего". Полиция опубликовала видео с предполагаемым преступником.

Чиновницу доставили в больницу. От 1 литра кислоты она получила химические ожоги более 30% тела. Кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаз.

Гандзюк известна своей жесткой позицией против пророссийских сил, коррумпированных политиков, а также против отдельных представителей полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что советницу мэра Херсона, в которую плеснули кислотой, везут на лечение в Киев.

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