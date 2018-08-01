Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отреагировала на атаку здания прокуратуры Херсонской области. Она подтвердила, что дымовые шашки в помещение бросали в знак "поддержки" пострадавшей активистки Екатерины Гандзюк.

По словам Сарган, нападавшие хотели увидеть на рабочем месте прокурора, осуществляющего надзор за расследованием нападения на Гандзюк.

"Конечно, прокурор не сидит в теплом кабинете, а работает совместно со следственной группой. Уже составлен фоторобот, разосланы ориентировки, рассматриваются все возможные версии нападения. напомню, что в следственную группу входят представители полиции, прокуратуры и службы безопасности (СБУ - прим. ред.) области", - отметила она.

Также она опровергла какую-либо причастность к делу о нападении на активистку прокурора Красножона.

"С "гостями" (нападавшими на здание - Прим.Ред.) пообщался прокурор (Херсонской - Прим.Ред.) области В. Тригубенко, изложил ход расследования. Еще - в деле К. Гандзюк нет прокурора Е. Красножона, имя которого упоминается всеми и безосновательно в данном случае. Обращаясь к активистам, просим не мешать работать низовым работникам", - добавила Сарган.

Также в контексте шумихи вокруг расследования нападения на Гандзюк, пресс-секретарь решила напомнить о деле Ирины Ноздровской.

"Могу напомнить дело об убийстве Ирины Ноздровской, о которой громко кричали отдельные нардепы и их помощники, но очень быстро забыли о деле, потому что "зрада" закончилась - сторонам открытые материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Следствием должны заниматься профессионалы, а пиаром - политики, даже греясь сейчас на теплом берегу Египта", - написала она.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщала "Страна", в Херсоне облили кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. В произошедшем радикалы С14 увидели связь с "ментовским беспределом".

Напомним, что советницу мэра Херсона, в которую плеснули кислотой, везут на лечение в Киев.