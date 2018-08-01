В "Азове" заявили, что пойманный киллер добробатовца Сармата к ним отношения не имеет
Полк "Азов" официально заявляет, что пойманные полицией подозреваемые в убийстве добробатовца Виталия Олешко (позывной Сармат), не имели никакого отношения к подразделению.
Заявление "Азова" опубликовал в Facebook экс-боец подразделения Кирилл Яковлев.
В заявлении сказано, что пресс-служба Азова официально заявляет о неправдивости информации о том, что задержанные киллеры служили в "Азове". "Лица, объявленные причастными к убийству, никогда не имели никакого отношения к нашему подразделению", - отмечается в сообщении.
"Обвинения в причастности нынешних или бывших бойцов нашего подразделения к убийству в Бердянске героя войны за независимость Украины являются абсолютно безосновательными и имеют заказной характер с одной целью – очернить полк "Азов", - пишет пресс-служба.
Фото: facebook.com/KyryloYakovlev
Ранее "Страна" сообщала, что в полиции рассказали, как хитростью взяли киллеров Олешко - Сармата.
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