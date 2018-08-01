В среду, 1 августа активисты, пикетировавшие Херсонскую областную прокуратуру из-за дела Екатерины Гандзюк, устроили погром в здании. Они решили перепрыгнуть через турникеты и проникли в помещение.

Члены Нацкорпуса бросили дымовые шашки и коридоры облпрокуратуры заволокло дымом. В здании сработала пожарная сигнализация, передает херсонский сайт 0552.ua.

Поводом для пикета под зданием прокуратуры стало недавнее нападение на сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк - ее облили кислотой. В здание прокуратуры активисты пробрались якобы для того, чтобы найти и призвать к ответу областного прокурора Виталия Тригубенко.

Фото: facebook.com/illya.nikolaevskiy

В итоге Тригубенко встретился с участниками акции у себя в кабинете, а в здание прокуратуры прибыла полиция, чтобы вывести из помещения людей.

Журналистка Елена Скирдан предположила, сколько таким образом "можно списать дел".

Видео: facebook.com/Елена Скидан

Согласно последним данным дело о нападении на Гандзюк квалифицировано по ч. 2. ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение с особыми мучениями). Юрист Маси Найем рассказал, что облили активистку концентрированной серной кислотой.

Также по словам юриста, при расследовании вновь аукнулась скандальная поправка в Уголовный процессуальный кодекс, требующая для экспертизы обратиться в суд и дождаться постановления суда.

"Если бы сразу провели экспертизу, то стало бы понятно что это - промышленный прекурсор или кустарно изготовленный. И соответственно найти исполнителя, - рассказал Найем в Facebook. - На данный момент опросили ряд свидетелей. Также полиция подала ходатайство на проведение экспертизы вещественных доказательств (перчатки)".

Напомним, Гандзюк, после того как в нее плеснули кислотой, в тяжелом состоянии находится в больнице. Женщина получила химический ожог 30% тела. Активистка связывает нападение со своей общественно-политической позицией.

Как сообщала "Страна", в Херсоне облили кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. В С14 увидели связь с "ментовским беспределом".

Отметим, что в феврале 2017 в кабинете мэра Херсона нашли самодельную бомбу.