В Швеции из кафедрального собора в Стренгнес, под Стокгольмом, похищены королевские клейноды. Исчезли исторические символы власти короля Карла IX и королевы Кристины - две короны и державу (символ власти монарха - Прим. Ред.). Об этом сообщает ВВС.

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, выбежавших из собора, который был открыт для публики, поскольку там проводили ярмарку. 

Позже злоумышленников видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен. Затем мужчинам удалось затеряться. 

Полиция разискивает злоумышленников с помощью автомобилей и вертолета. 

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