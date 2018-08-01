В Швеции из кафедрального собора в Стренгнес, под Стокгольмом, похищены королевские клейноды. Исчезли исторические символы власти короля Карла IX и королевы Кристины - две короны и державу (символ власти монарха - Прим. Ред.). Об этом сообщает ВВС.

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, выбежавших из собора, который был открыт для публики, поскольку там проводили ярмарку.

Позже злоумышленников видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен. Затем мужчинам удалось затеряться.

Полиция разискивает злоумышленников с помощью автомобилей и вертолета.

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