Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вновь предостерегла читателей своего Facebook. На этот раз - от популярной безглютеновой диеты.

Она напомнила, что глютен или клейковина – это запасной белок. Этот продукт является безопасным для большинства людей и хорошо усваивается организмом.

Лишь для 1% жителей планеты употреблять глютен очень опасно, в связи с аутоиммунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия или целиакия. Диагностируется это - анализом крови на антитела и биопсию.

Когда эти люди употребляют глютен, то иммунная система создает антитела, которые разрушают стенки кишечника. Это нарушает процесс всасывания питательных веществ.

В других случаях люди, отказываясь от глютена, лишают себя питательных веществ, таких как - железо, кальций, белок, а также клетчатки и важных витаминов.

Супрун также сообщила, что нет ни одного исследования, которое подтверждает пользу безглютеновых продуктов. По ее словам, производители безглютеновых продуктов используют мифы о глютене, чтобы повысить продажи.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Также Супрун решила рассказать украинцам, как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться.

Так, она разместила на своей странице в Facebook рекомендации, как защитить себя от ядовитых грибов и что делать, если подозреваете, что отравились.

Напомним, что Минздрав хочет изменить меню украинских школьников. По словам диетолога, поощрять детей есть здоровую пищу надо постепенно, планомерно и ярко.