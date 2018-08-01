Российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин отправились в Европу, чтобы получить вид на жительство в одной из европейских стран.

Об этом пишет российское издание "Дни" со ссылкой на источник, близкий к паре.

По словам источника, именно поэтому Пугачева и Галкин отдыхали на Сардинии, а затем летали на Кипр. "И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей", - рассказал источник.

У 69-летней Аллы Пугачевой и у 42-летнего Максима Галкина двое маленьких детей - Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 47-летняя дочь Кристина Орбакайте.

Ранее "Страна" сообщала, что Пугачева поразила поклонников юным образом в шортах.

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