В России нашли мертвым журналиста издания "Аргументы и факты" Сергея Грачева, который поехал в Нижний Новгород с редакционным заданием и пропал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил редактор сайта издания Владимир Шушкин.

Фото: facebook.com

"Худшее теперь официально подтверждено. Еще вчера нижегородские поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым… Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан", - написал Шушкин.

Журналист отметил, что на данный момент точной информации о причинах смерти журналиста нет.

"Как все это произошло и что именно случилось, мы пока точно не знаем. Информация все это время была очень разная, но в такой ситуации мы не могли озвучивать многие вещи, большинство из которых и не подтвердилось", - добавил редактор.

На прошлой неделе "Аргументы и факты" сообщали, что 38-летний Грачев исчез, и последний раз его видели в отеле в Нижнем Новгороде 21 июля.

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