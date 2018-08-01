В России нашли мертвым журналиста газеты "Аргументы и факты", который уехал на редакционное задание
В России нашли мертвым журналиста издания "Аргументы и факты" Сергея Грачева, который поехал в Нижний Новгород с редакционным заданием и пропал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил редактор сайта издания Владимир Шушкин.
Фото: facebook.com
"Худшее теперь официально подтверждено. Еще вчера нижегородские поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым… Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан", - написал Шушкин.
Журналист отметил, что на данный момент точной информации о причинах смерти журналиста нет.
"Как все это произошло и что именно случилось, мы пока точно не знаем. Информация все это время была очень разная, но в такой ситуации мы не могли озвучивать многие вещи, большинство из которых и не подтвердилось", - добавил редактор.
На прошлой неделе "Аргументы и факты" сообщали, что 38-летний Грачев исчез, и последний раз его видели в отеле в Нижнем Новгороде 21 июля.
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