В полиции поделились схемой задержания четырех подозреваемых в убийстве участника АТО Виталия Олешко (Сармата). Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУ ЧП в Запорожской области Сергей Комиссаров, пишет УП.

"На первом блокпосту их узнали и пропустили... Потому что мы не знали, есть ли у них оружие, нет ли оружия", - рассказал Комиссаров. По его словам, после прохождения первого блокпоста, подозреваемые "были уверены, что они проехали, что к ним нет вопросов". За мужчинами двигалась машина правоохранителей. На другом блокпосту их уже задержали", - отметил начальник полиции. Задержали их на Приазовском блокпосту, оружие изъяли.

В полиции уточнили, что один из подозреваемых ранее был судим за разбои, кражи.

Также Комиссаров добавил, что правоохранители будут проверять, каким образом в сеть попали фотографии задержанных. "Будем проверять, где утечка информации, где, кто сфотографировал", - объяснил он.

В то же время, полиция пока не говорит, как подозреваемые распределяли роли в совершении преступления. Комиссаров утверждает, что над этим сейчас работает следствие.

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