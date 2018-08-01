С начала 2018 года увеличилась задолженность населения Украины за отопление, горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины. В июне средний счет за коммуналку составлял 605 грн.

По состоянию на 30 июня задолженность украинцев за поставки газа достигла 16,8 млрд грн. На 1 января она равнялась 12,1 млрд.

За отопление и горячую воду - 11,4 млрд грн. На 1 января - 11,1 млрд.

- 11,4 млрд грн. На 1 января - 11,1 млрд. За холодную воду и водоотвод долг на конец июня 2,7 млрд, на 1 января - 1,7 млрд.

долг на конец июня 2,7 млрд, на 1 января - 1,7 млрд. За содержание домов и придомовых территорий население задолжало 3,9 млрд грн, на 1 января - 3 млрд.

население задолжало 3,9 млрд грн, на 1 января - 3 млрд. За вывоз мусора - 0,5 млрд, рост задолженности на 0,1 млрд.

Фото: ukrstat.gov.ua

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