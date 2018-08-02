В четверг, 2 августа, в странах СНГ отмечают день ВДВ. В Украине до 2017 года также отмечали этот праздник летом. Но с прошлого года Высокомобильные десантные войска переименовали в Десантно-штурмовые войска - ДШВ. А праздник перенесли на 21 ноября - день годовщину Майдана.

С 2017 года, кроме переноса даты празднования и переименования, украинские десантники получили новый девиз "Всегда первые" вместо "Никто, кроме нас" и сменили голубые береты, которые носят десантники России и стран СНГ, на бордовые, как военные НАТО. Также был введен новый флаг, штандарт и эмблема.

Перенос даты объяснили тем, что он связан с советскими десантниками (2 августа 1930 года впервые группа десантников высадилась в заданной точке в рамках учений - Прим.Ред.) и не имеет никакого отношения к украинским.

Несмотря на это, в Украине продолжают отмечать народный праздник, правда, он стал скорее днем памяти погибших в АТО сослуживцев. По данным прошлого года, с 2014 года на Донбассе погибли 469 украинских десантников.

2 августа украинские пользователи соцсетей вспоминают день ВДВ "по старому стилю" и поздравляют десантников.

Советник министра МВД Владимир Мартыненко поздравил с "Днем войск дяди Васи". Так иногда шутливо расшифровывали ВДВ - в честь уроженца Украины Василия Маргелова, который создал ВДВ в их современном виде. "Десантнику №1" принадлежал девиз "Никто, кроме нас".

Фото: facebook.com

Поздравило десантников сегодня и Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Начиная с прошлого года, в Украине ежегодный 21 ноября отмечается День десантно-штурмовой войсках Вооруженных Сил Украины. Это непосредственно связано с самим назначением войск, наличием тяжелого вооружения и боевой техники, многолетними традициями армий стран мира.

Однако, не следует забывать нашу историю, героические примеры десантников старшего поколения и наших погибших боевых товарищей. Кто-то отдал свою жизнь в локальных конфликтах ХХ века, кто-то в миротворческих миссиях, немало десантников пошли в небо в борьбе с российско-оккупационными войсками на украинском Донбассе ...

Поэтому, 2 августа это - память погибших воинов-десантников разных времен и поколений. Это уважение и воинские почести всем, кто честно и добросовестно выполнял воинский долг в рядах Воздушно-десантных, аэромобильных и высокомобильных десантных войсках, людям мужественного характера", - сообщили на странице Командования ДШВ ВСУ.

Фото: facebook.com

Традиционные пожелания в этот день - мира и здоровья.

Фото: facebook.com

День десантника совпал с Днем пророка Ильи, который считается их покровителем.

Фото: facebook.com

На многих поздравительных картинках - старая эмблема десантников. Теперь это крылатый парашют с мечом посередине и девизом "Всегда первые".

Фото: facebook.com

Но только соцсетями украинцы не ограничились. Например, в Киеве в старый день ВДВ - 2 августа - была замечена маршрутка с флагом ВДВ, водитель которой выехал на рейс в тельняшке.

Фото: facebook.com