Украинские военные получили модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Об этом сообщается на странице президента Петра Порошенко в Facebook.

"Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии - уже в одной из воинских частей.

"Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Модернизированный до уровня МиГ-29МУ1 самолет получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по совершенствованию боевого самолета выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями госконцерна "Укроборонпром".

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил о начале серийного производства реактивных огнеметов для ВСУ.

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