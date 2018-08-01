На текущий момент в Киеве более 75 мостов находятся в предаварийном состоянии. Еще три аналогичных транспортных конструкции уже прямо - аварийны.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире "Радио НВ".

"Мы сделали инспекцию - больше 75 мостов в городе Киеве в предаварийном состоянии, три в аварийном состоянии. И умножаем на цифры, если реконструкция одного моста миллиард, 75 мостов - это колоссальные деньги. За последние три года мы увеличили бюджет города Киева в два раза, но тем не менее тех 50 миллиардов, которые у нас сегодня есть, не хватает, чтобы полностью залатать все…", - сказал он.

По его словам, речь идет о центральных мостах.

"Мы делаем все для того, чтобы движение на этих мостах продолжалось, чтобы ни в коем случае угрозы не было для тех людей, которые пользуются этими мостами, все превентивные меры. И сделан план реконструкции и капитального ремонта данных сооружений", - добавил Кличко.

Напомним, что начало реконструкции Шулявского моста в Киеве ожидалось с 1 мая. Однако работы перенесли на неопределенный срок. Причиной стала петиция с альтернативным вариантом реконструкции, которую обязан рассмотреть Киевсовет. В мае 2017 года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке, стоимость работ должна составить 400 млн грн.

26 июля, из-за сложных погодных условий частично обвалился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. На месте работали столичные коммунальщики, на дороге образовалась пробка. Но позже в этот же день движение было возобновлено.

Видео: youtube.com/Радіо НВ

Как сообщала "Страна", Виталий Кличко назначил двух новых заместителей.

Вячеслав Непоп с 2002 года до настоящего времени директор коммунального предприятия по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд - УКБ" КГГА.

Журналист по образованию Валентин Мондриевский с 2014 года возглавлял Подольскую райадминистрацию Киева.

Отметим, что мэр пообещал Киеву новый завод по переработке мусора через три года.