В Украине на взятке поймали старшего государственного инспектора отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Киев - Аэропорт" киевской таможни ГФС. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Женщину задержали 31 июля непосредственно после получения последней части неправомерной выгоды в размере 1 200 долларов.

Задержание проводили представители военной прокуратуры Киевского гарнизона с полицейскими Киевской области при оперативном сопровождении ГУ БКОП Службы безопасности Украины.

Установлено, что чиновница в июле 2018 года требовала и получила четырьмя частями от двух гражданок Украины неправомерную выгоду в размере 3 400 долларов за беспрепятственное перемещение товаров в международном пункте пропуска "Киев - Аэропорт" и несоздание искусственных препятствий.

"Получение чиновницей указанных сумм задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий", - уточняет прокуратура.

Полученная взятка изъята.

Женщине готовят сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК - принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере, а так же просьба предоставить такую ​​выгоду за совершение или несовершение каких-либо действий.

Суд попросят об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении от занимаемой должности.

Санкция ч. 3 ст. 368 УКУ предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

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