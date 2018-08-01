Американская певица и актриса Дженнифер Лопес получит специальную премию MTV "Признание Поколения" имени Майкла Джексона (Michael Jackson Video Vanguard Award). Награду ей вручат на церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится 20 августа, сообщается на сайте премии.

Специальная премия MTV "Признание Поколения" вручается с 1984 года за выдающиеся достижения в музыке и кино. В прошлом году ее лауреатом стала певица Пинк. А ранее эта премия вручалась Бейонсе, Бритни Спирс, группе U2, Мадонне, Рианне, Джастину Тимберлейку и другим знаменитым артистам. Ее первыми обладателями были Дэвид Боуи, The Beatles и режиссер Ричард Лестер.

Кроме того клип на песню Лопес Dinero будет претендовать на две статуэтки MTV Video Music Awards в номинациях "Лучшая коллаборация" и "Лучшее латиноамериканское видео".

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