В Житомире полиция задержала заключенного, который бежал через окно туалета медцентра. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

"Ночью первого августа полицейские задержали на одной из улиц областного центра осужденного Артема Пузовикова, который накануне сбежал из-под стражи из помещения диагностического центра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что беглец был замечен гражданами на одной из улиц Житомира и вскоре задержан правоохранителями.

Напомним, осужденный совершил побег 31 июля, около 13:10 из помещения Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра через окно туалета. В медицинское учреждение он был доставлен для проведения обследования в связи с жалобами на самочувствие.

Полицией на территории города были введены специальные меры для установления места пребывания беглеца. В то же время информацию о событии распространили через СМИ и социальные сети с контактными телефонами для обратной связи.

"Спасибо за неравнодушие и активную гражданскую позицию житомирянам, которые откликнулись на наше сообщение о побеге", - сказал начальник полиции области Вячеслав Печененко.

Сейчас беглеца вернули в места лишения свободы, а по данному факту проводится досудебное расследование, начатое по ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Задержанному, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

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