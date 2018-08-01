Во время ответного поединка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между армянским Пюником и казахстанским Тоболом на поле произошел неприятный инцидент. Один из тренеров Пюника, после забитого его футболистами решающего гола, показал характерный жест в виде согнутой в локте руки и что-то прокричал в сторону тренерской скамейки команды-соперника.

После гостевого поражения 1:2 Пюнику для победы и выхода в следующий раунд необходим был один гол. И на 82-й минуте его забил Мохамед Конате, передает Террикон.

После матча тренер объяснил свой жест и принес извинения соперникам.

"Приношу извинения всем болельщикам за свой жест. Это - эмоции... Но хочу объяснить, что жест был адресован второму тренеру Тобола, который перед этим выбил мяч под трибуну из рук нашего игрока", - написал он.

Концовку встречи "Пюник" проводил в меньшинстве, но смог устоять.

В составе "Пюника" играл украинский полузащитник Максим Трусевич. В составе "Тобола" также естт наш легионер - вратарь Дмитрий Непогодов.

В 3-м квалификационном раунде армянская команда сыграет с победителем пары "Маккаби" (Тель-Авив) и сербской команды "Раднички".

В первой встрече израильтяне победили 2:0, ответная пройдет в Сербии 2 августа.

Видео: youtube.com/спортивный портал Казахстана — www.sports.kz

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