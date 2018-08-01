Президент Петр Порошенко инициировал создание координационного органа по формированию претензий к России для возмещения нанесенного ущерба на Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко отмечает, что необходимо сформировать консолидированную претензию Украины против Россию для возмещения нанесенного ущерба.

"Обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона", - заявил президент.

Он отметил, что Украина "не должна медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков".

Фото: facebook.com

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