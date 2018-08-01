Советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой во дворе ее дома, перевезут на лечение в Киев. Об этом пишет Херсон Daily, ссылаясь на слова председателя комиссии по вопросам медицины и образования в Херсоне Леонида Ремыги.

На заседание комиссии 1 августа не явилось большинство депутатов.

Присутствующие предположили, что депутаты пошли проведать Гандзюк, однако председатель комиссии Ремыга отверг это предположение.

"К ней, все равно, сейчас никого не пускают. Готовится эвакуация в Киев", - сказал он.

Фото: khersondaily.com

Ранее "Страна" сообщала, что по данным врачей облитая кислотой советница мэра Херсона находится в стабильно тяжелом состоянии. "Площадь поражения остается такой же самой - 30%. Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна", - отметили доктора.