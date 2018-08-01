Нападающий киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес отбыл в аренду в бразильский "Сантос". Он подписал контракт с новым клубом на два года.

Об этом сообщает пресс-служба "Сантоса" в Twitter.

В обратном направлении, также в аренду, из "Сантоса" в "Динамо" проследует Витор Буэно. Его ожидаемая позиция на футбольном поле - атакующий полузащитник.

Перед переездом Буэно продлил контракт с "Сантосом" до декабря 2021 года, а Гонсалес с "Динамо" - до июня 2022-го. У обоих футболистов прописана одинаковая сумма выкупа контракта - 10 миллионов евро.

Фото: twitter.com/SantosFC

Как сообщала "Страна", во вторник, 7 августа киевское "Динамо" проведет свой первый матч в "Лиге чемпионов" нового сезона. В третьем квалифайне турнира "бело-синие" сыграют на выезде с пражской "Славией".

Напомним, что "Динамо" начало продажу билетов на киевский матч третьего тура против "Шахтера". Игра начнется в пятницу, 3 августа в 19:00.