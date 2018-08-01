Возмущенные люди перекрыли две трассы в направлении Одессы из-за того, что местная власть передала в аренду их землю. На место происшествия прибыла полиция. На трассе образовалась пробка как в сторону Одессы так и в направлении Измаила. Об этом сообщает 112 Украина.

По словам протестующих, они уже несколько лет пытаются вернуть свою землю, по их словам - отобранную незаконно.

"Был получен еще один отказ, совсем новый, мы его получили находясь на приеме у председателя районной государственной администрации Мусиенко Дениса Владимировича, который не разобрался в проблеме. Мы думаем, что, злоупотребляя своими полномочиями он не дал людям реализовать свое право и еще раз намеренно затягивает и не дает распоряжение чтобы люди могли зарегистрировать использование этого земельного участка", - говорит адвокат Андрей Шимшик.

Фото: 112 Украина

Участники акции требуют у районных властей разрешения на оформление земельных участков, на которые они имеют законные права.

"Суды устраивают нам волокиту, уже годами, по два по три года ходим по судам и ничего не можем разобраться, не знаем что делать дальше", - говорит участница акции Кулина Карапетова.

Люди надеются, что хотя бы такие акции протеста привлекут внимание властей и поспособствуют разрешению проблемной ситуации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе дети перекрыли двор своего дома и стали брать плату за проезд.

Также мы сообщали, что жители Запорожья заблокировали трассу из-за отключения света.