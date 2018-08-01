В Украине только за июль - уже пять массовых отравлений, из них три - детские. Люди попадают на больничные койки из-за несоблюдения санитарных норм в заведениях общепита и детских лагерях.

Это показывает, что система госконтроля полностью разрушена - даже там, где речь идет о детях. А о взрослых и говорить нечего - каждый их поход в заведения стрит-фуда может окончиться плачевно.

Вчера произошел очередной скандал - в Киеве десятки человек отравились шаурмой. По сообщению Госпотребслужбы, их число уже достигло сорока. Почти все они были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

"Страна" собрала все подробности происшествия.

Что произошло

О первых случаях отравления стало известно 30 июля. Сначала пострадавших было пять, и все они покупали шаурму в Дарницком районе. Люди обратились в одну из столичных больниц. У всех пострадавших были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея. Как выяснилось, все они ели шаурму из одного и того же ларька у метро.

Уже на следующий день, 31 июля, в полицию стали поступать сообщения про отравившихся людей из разных инфекционных отделений медучреждений. Лишь одна из пострадавших в итоге отказалась от госпитализации.

Сегодня стало известно, что количество отравившихся шаурмой достигло 40 человек. В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. На данный момент эти киоски закрыты.

Реакция полиции

Теперь полиция совместно с госслужбой по вопросам безопасности пищевых продуктов проверит все передвижные МАФы. Правоохранители заявили, что обычно продажей шаурмы занимаются операторы рынка, которые себя позиционируют как заведения общественного питания. Они должны быть зарегистрированы и действовать в правовом поле, а также соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Начиная с 1 августа сотрудники ГППС будут проводить регулярные рейды по проверке всех локаций, где продаются подобные продукты. Интересно, что такие обещания даются уже после массовых отравлений, которые вообще-то нужно было предупреждать.

А пока киевская полиция открыла производство по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Санкции предусматривают наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

"Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", - сообщил начальник управления Александр Кузьмин.

После того, как десятки человек отравились, в Госпотребслужбе дали ряд очевидных советов: не покупать уличную еду в непроверенных местах. Особенно это рискованно при температуре воздуха +28...+30С, поскольку без применения надлежащих мер по хранению уже через час продукты могут испортиться. Учитывая нынешнюю жару, практически любой стрит-фуд может быть опасным для здоровья.

Чиновники не отвечают на вопросы, которые витают в воздухе: кто и когда проверял точки, где произошло отравление? Что теперь с

Массовые отравления в Украине

В нашей стране в последнее время все чаще случаются массовые отравления людей, в том числе в заведениях общепита, которые, по идее, должны регулярно проверяться.

Так, 13 июля стало известно, что сразу 27 человек отравились шаурмой во Львове. Все пострадавшие питались в заведении общественного питания "Tomash Kebab". Семерых пациентов с диагнозами "пищевая токсикоинфекция" и "острая кишечная инфекция" госпитализировали в Львовскую областную инфекционную больницу. Еще двоих с диагнозом ОКИ - в Пустомытовскую ЦРБ.

В середине июля массовое пищевое отравление произошло в детском лагере "Ястребок" в селе Сосновое Донецкой области. Из 134 детей, которые находились в лагере, недомогание почувствовали 60, были госпитализированы 33 ребенка. Проверка установила ряд нарушений: на пищеблок допустили работника с признаками дисфункции кишечника; на работу приняли работников кухни без прохождения должного медицинского осмотра; персонал не соблюдает требований личной гигиены (в частности, отсутствует мыло, антисептик, полотенца для рук).

В Одессе в детском саду №135 чуть более недели назад отравились 16 детей, к счастью, госпитализировать кого-либо не было необходимости. Городские власти и сотрудники Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проводят проверку в дошкольном учреждении. Детский сад закрыли на санитарную инспекцию.

2 июля зарегистрировали пищевое отравление 12 детей в оздоровительном лагере "Славутич" под Киевом. В пищеблоке лагеря обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору. Смену в учреждении закрыли досрочно.

Также мы писали о том, что в Одессе снесли киоск с шаурмой после отравления 13 человек.