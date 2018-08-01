С 1 августа люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2018 год и начали жить по сути "в долг" у планеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Человечество 1 августа израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год. Однако специалисты утверждают, что существует целый ряд способов жить "по средствам", не опустошая планету, и при этом не отказываясь от привычного комфорта", - заявили в фонде.

Также WWF призвали людей узнать, как уменьшить свой экологический след с помощью проводимых фондом форумов.

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