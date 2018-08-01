Во вторник вечером, 31 июля, в городе Днепр на проспекта Мира водитель BMW-"евробляхи", двигавшийся со стороны ТРЦ "Караван", выехал на аллею и проехал около ста метров.

Автомобиль остановился только наехав на бордюр - сработали подушки безопасности. Об этом передает Информатор.

Инцидент произошел приблизительно в 20:30. По словам очевидцев, выйдя из авто, водитель заявлял, что является правоохранителем. Затем выяснилось, что нарушитель не является сотрудником правоохранительных органов.

"Мы отдыхали здесь с детьми, когда увидели, что летит это Чудо-юдо. Он остановился, выскочил из машины и начал бежать в сторону ларьков. По дороге он что-то скинул, а затем зашел в лоток за пивом. Думаю, он был под наркотиками: на ногах стоял твердо, но глаза были безумными", - рассказала одна из женщин, ставшая свидетельницей происшествия.

Несколько очевидцев также утверждали, что водитель, выйдя из автомобиля, начал говорить окружающим, что он сотрудник полиции. Но является ли эта информация достоверной - не известно. По информации полицейских, работавших на месте, у мужчины не было при себе никаких документов.

Автомобилист отказался проходить освидетельствование, и патрульные составили в отношении него протокол по статье 130. Неадекватного водителя доставили в Индустриальное отделение полиции, чтобы установить его личность и выяснить детали происшествия.

Видео: youtube.com/informator.ua

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