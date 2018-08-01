Российских журналистов расстрелянных в Центральноафриканской Республике (ЦАР) могли убить боевики мусульманского повстанческого движения "Селека". Об этом сообщило в среду радио этой страны со ссылкой на источники во властных структурах, пишет ТАСС.

Накануне посольство России в ЦАР сообщило о гибели в республике трех человек в районе города Сибю, на севере от столицы республики - города Банги. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

"Трое россиян с журналистскими удостоверениями были убиты 30 июля примерно в 19:24 по местному времени (21:24 по киевскому времени - Прим. Ред.) в 24 км от населенного пункта Сибю на шоссе, ведущем в Декоа, - указало радио со ссылкой на власти Сибю. - Их тела были обнаружены утром во вторник сотрудниками Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНЮСКА) в нескольких километрах к северу от Сибю. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев "Селека". Тела убитых были доставлены 31 июля сотрудниками МИНЮСКА в Банги".

Ссылаясь на официальные данные властей ЦАР, радио уточняет, что российские журналисты прибыли в Банги 27 июля и в понедельник отправились на джипе на север сначала в Декоа, затем далее в Кага-Бандоро для съемок серии репортажей в полевых условиях. С ними был водитель - гражданин ЦАР. 30 июля примерно в 18:00 по местному времени (20:00 киевскому времени) их остановили на блокпосту национальной службы безопасности на выезде из Сибю по направлению к Декоа.

"На блокпосту у выезда из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их об опасности передвижения в темное время и предложили остановиться", - цитирует радио представителя местных властей Сибю Мерселэна Йойо. Затем в 24 км от Сибю между деревнями Кене и Кпаку журналистов захватили и убили, отмечает радио.

"Их захватили примерно 10 злоумышленников в чалмах, которые говорили только по-арабски. Трое россиян были убиты там же. Водителю удалось спастись, и он сообщил обо всем властям примерно в 05:00 утра (07:00 по киевскому времени - Прим. Ред.). Тела забрали жандармы".

Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье "Убийство"

Ранее "Страна" сообщала, что коллеги выяснили, что делали и снимали российские журналисты, которых убили в центральной Африке.