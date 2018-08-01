По подозрению в убийстве 23-летнего бойца батальона "Донбас" задержали двух его сослуживцев
По подозрению в убийстве 23-летнего бойца батальона "Донбасс-Украина" Константина Казакова, тело которого нашли в канализационном коллекторе в Лозовой, задержаны двое его сослуживцев. Об этом сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, сообщает Интерфакс.
"Подозреваемые задержаны. Это его сослуживцы. Им предъявлено уведомление о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц) УК Украины. Сегодня планируем направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал Зубко.
По его словам, подозреваемые признали свою вину.
Владислав Зубко затруднился назвать мотив убийства, но сообщил, что на момент преступления подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Мотив сейчас устанавливается. Могу только сказать, что это произошло в состоянии алкогольного опьянения. Было совместное распитие спиртных напитков", - сказал прокурор.
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