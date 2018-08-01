Наш 19-летний вратарь Андрей Лунин сыграл свой первый матч за мадридский "Реал". Он вышел на замену во втором тайме поединка Международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Украинский вратарь заменил Кико Касилью и не пропустил ни одного гола, сообщает RT.

Тем не менее "Реал" проиграл из-за двух голов, пропущенных в первом тайме. "Манчестер Юнайтед" выиграл матч со счетом счётом 1:2. Все мячи были забиты в первой половине игры.

В составе "Манчестер Юнайтед" отличились Алексис Санчес и Андер Эррера, у "Реала" - Карим Бензема.

Как сообщала "Страна", голкипер Лунин прокомментировал свой блистательный переход из Зари в Реал.

"Сразу я вряд ли стану основным вратарем. Конечно, хотелось бы им стать, но еще больше хочу играть в "Реале" много лет и помочь клубу выиграть еще много трофеев", - сказал Андрей, добавив, что сбылась его давняя мечта.

Мадридский "Реал" уже представил болельщикам нового вратаря из Украины.