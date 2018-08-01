Представители Всемирной боксерской организации (WBO) разрешили абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) украинцу Александру Усику требовать боя с британцем-супертяжеловесом Энтони Джошуа.

Соперник Усика - обладатель чемпионских поясов по версии IBF, IBO и WBA в тяжелом весе, передает telegram-канал "Бокс говорит".

"Похоже, предложение Эдди Херна для Усика пройти через Белью, Уайта, Паркера, и только потом, возможно, получить бой с Джошуа, команду украинца не сильно устроило. Поэтому Саша перетер с Красюком ( Александр Красюк, промоутер Усика - Прим.Ред.), Красюк переговорил с Эгисом, Эгис набрал Арума, а Арум порешал с WBO и вот что мы имеем", - отмечается в сообщении.

По правилам WBO, промоутер Усика может запросить статус обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе. Пояс самого тяжелого дивизиона находится у британца Энтони Джошуа. Промоутер англичанина говорит, что бой с Усиком если и состоится, то не раньше апреля 2019 года.

Помимо этого, Усик может потребовать от WBO титульный бой и в более легких дивизионах. Он может выйти на титульный бой за пояс WBO в полутяжелом весе против чемпиона WBO Сергея Ковалева.

Как сообщала "Страна", следующим соперником Александра Усика станет еще один британец Тони Беллью. Бой пройдет в Англии.

Напомним, что уже определены ориентировочные сроки боя украинского чемпиона Александра Усика с Джошуа.