Нардеп Геращенко подтвердил, что Сармата-Олешко убил снайпер спецбатальона "Торнадо"
Нардеп фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию, что убийца участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") ранее был снайпером из отряда милиции особого назначения "Торнадо" и также участвовал в АТО. Об этом сообщает 112 Украина.
"Да, это правда". К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места, нормальной работы или не захотели делать этого. Они пошли работать в услужение разного рода криминальным группировкам. Это не первый такой случай и, к сожалению, думаю, не последний", - сказал Антон Геращенко.
Ранее "Страна" писала о том, что копы заявили, что поймали уже пять киллеров Олешко - Сармата.
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