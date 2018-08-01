Нардеп фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию, что убийца участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") ранее был снайпером из отряда милиции особого назначения "Торнадо" и также участвовал в АТО. Об этом сообщает 112 Украина.

"Да, это правда". К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места, нормальной работы или не захотели делать этого. Они пошли работать в услужение разного рода криминальным группировкам. Это не первый такой случай и, к сожалению, думаю, не последний", - сказал Антон Геращенко.

Ранее "Страна" писала о том, что копы заявили, что поймали уже пять киллеров Олешко - Сармата.

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