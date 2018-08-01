Два новых адвоката Виктора Януковича 1 августа покинули заседание Оболонского райсуда, который рассматривает дело о госизмене экс-президента. Об этом сообщает УНН.

В начале заседания прокурор перешел к стадии дебатов. Но защитники экс-президента заявили, что у них есть ходатайство и им нужно время для ознакомления с материалами дела.

Судья Владислав Девятко отметил, что стадия ходатайств завершена и суд перешел к дебатам. После этого защитники покинули заседание.

В результате Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 14.00 для того, чтобы Региональный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи обеспечил явку уже назначенного защитника или назначил нового.

"Сейчас Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи немедленно будет проинформирован о том, что защитник, назначенный за счет государства, без решения суда, покинул зал судебного заседания. Суд обратится с просьбой: или обеспечить его прибытие на судебное заседание, или же выполнить решение суда и назначить защитника, который будет руководствоваться требованиями закона и защищать Виктора Януковича, а не устраивать то, что мы видели только на судебном заседании", - сказал судья.

Ранее "Страна" сообщала, что на суде по государственной измене Януковичу назначили бесплатного адвоката.

Также судья на процессе по госизмене Януковича прошел квалификационный тест.