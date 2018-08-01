В Днепре молодой мужчина совершил суицид, повесившись на шнурках от кроссовок на заборе детского сада №72, который расположен на улице 152-дивизии. Тело погибшего было обнаружено сотрудницей детского учреждения рано утром 1 августа. Об этом сообщает Информатор.

Прибывшие на место ЧП около 07:30 сотрудники полиции сделали вывод, что мужчина умер более часа назад. Правоохранители устанавливают личность погибшего, которому на вид не более 30 лет, а также обстоятельства его смерти.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и судмедэксперты.

Фото: dp.informator.ua

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