Новый завод по переработке мусора в Киеве планируют построить в течение следующих двух-трех лет.

"Мусор - это сегодня проблема не только Киева, это проблема всей страны. Сейчас в столице работает один мусоросжигательный завод - "Энергия". Нам нужен новый завод именно по переработке мусора. В течение двух-трех лет такой завод должен быть построен", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом передает Интерфакс.

По словам мэра, ежегодно в Киеве накапливается почти 1,2 млн тонн мусора.

Кличко подчеркнул, что уже принято стратегическое решение отказаться от практики захоронения отходов и начать их переработку.

"Мы детально изучили опыт других стран. Уже работает конкурсная комиссия, объявлен конкурс на строительство мусороперерабатывающего предприятия", - сказал Кличко.

По его словам, мощность завода, который планируют построить, должна составлять более 420 тысяч тонн переработанных отходов в год. Приблизительно такую же мощность имеет полигон № 5, который в будущем будет закрыт.

"Скоро начнутся работы по реконструкции полигона №5. Будут укреплены дамбы, увеличена мощность оборудования по переработке фильтрата. Мы укрепим полигон, установим систему дегазации и после этого закроем его", - сообщил градоначальник.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве разрешили сдавать в аренду помещения для сбора мусора.

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