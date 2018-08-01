Число пострадавших от шаурмы в Киеве увеличилось до 37 человек. Об этом Корреспондент.net рассказал начальник столичной Госпропотребслужбы Олег Рубан.



"Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", - сказал Рубан.



В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. На данный момент эти киоски закрыты.

Ранее "Страна" сообщала, что власти проверят всех торговцев шаурмой после массового отравления в Киеве. Начиная с 1 августа сотрудники ГППС будут проводить рейды по проверке всех мест, где продаются подобные продукты.

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