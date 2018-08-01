Состояние Екатерины Гандзюк, исполняющей обязанности управделами исполкома и советник херсонского мэра, которую облили кислотой, является стабильно тяжелым. Об этом заявил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев, сообщает "112 Украина".

"Площадь поражения остается такой же - 30 %. Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", - сказал он.

Напомним, во вторник, 31 июля, на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неустановленный мужчина облил ее кислотой, сейчас женщина госпитализирована. Она получила химический ожог головы, руки, ноги, передней части грудной клетки, а также ожог левого глаза. Вчера состояние Екатерины оценивалось как тяжелое.

Полиция квалифицировала нападение по ст. 296 Уголовного кодекса Украины Хулиганство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Екатерина Гандзюк - известный в Херсоне общественный деятель, член исполкома Херсонского горсовета, в пятом и шестом созыве городского совета была депутатом от "Батькивщины", но разорвала отношения с этой партией после конфликта с ее областным руководством. Кроме того, она сотрудничала со структурами ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали женщину, которая облила кислотой любовницу мужа и 13 лет была в бегах за границей.

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