Национальная ассоциация адвокатов Укаины (НААУ) возмущена содержанием комментариев адвоката Марка Фейгина по поводу подконтрольного статуса адвокатуры Украины иностранному государству, которые были распространены в СМИ 30 июля 2018.

Об этом говорится на сайте НААУ.

"Утверждения Марка Фейгина о негласном сотрудничестве адвокатов с правоохранительными органами в так называемых "политических" делах звучат шокирующе, непрофессионально и неэтично. Под заявлениями о том, что "в целом 90% адвокатов, работающих по политическим делам украинцев - это "стукачи" надо понимать, что к этой категории господин Фейгин относит прежде всего себя, а также большое количество адвокатов, которые самоотверженно и часто с большими рисками и под давлением со стороны правоохранительных органов эффективно осуществляют защиту прав граждан. В "политических делах" работают в том числе и иностранные адвокаты, внесенные в ЕРАУ и имеющие право на практику в Украине (всего в ЕРАУ 14 иностранных адвокатов, из них 5 - адвокаты РФ)", - говорится в сообщении.

По мнению НААУ, единственным поводом для оглашения таких публичных обвинений можно считать претензии личного характера и желание привлечь к себе внимание СМИ.

"Утверждения Марка Фейгина об иностранном влиянии на украинскую адвокатуру абсурдны и легко опровергаются правовыми основами регулирования статуса адвокатуры в Украине. Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" принят 2012 года в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, резолюций ПАСЕ и требованими Евросоюза при заключении Соглашения об ассоциации Украина - ЕС. Принятый закон полностью отражает европейские принципы организации профессии, абсолютно исключает возможности какого-либо внешнего контроля над деятельностью самоуправляющегося конституционного института защиты прав человека.

В этом контексте необходимо обратить внимание на то, что статус иностранного адвоката в Украине определен отдельным разделом профильного закона и полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, предоставленным в 2011 году по проекту закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Таким образом, в Украине внедрен европейский стандарт о порядке предоставления адвокатам иностранных государств права на практику в Украине", - говорится в сообщении.

Также в НААУ добавляют, что адвокат Фейгин был включен в Единый реестр адвокатов Украины как иностранный адвокат в предусмотренном ст. 59 этого Закона порядке по его личному заявлению, поданному в квалификационную палату квалификационно-дисциплинарной комиссии Киева в мае 2017 года и при этом в КДКА был дан ответ Адвокатской палаты Москвы об отсутствии в отношении него дисциплинарных производств.

Сейчас Марк Фейгин лишен статуса адвоката иностранного государства в Украине на основании требований законодательства и не имеет права на практику в Украине.

"Несмотря на это, НААУ требует от Марка Фейгина опровергнуть сделанные им ложные заявления, которые дискредитируют не только адвокатуру, но и Украину как государство, в тех СМИ, где они были распространены. Считаем, что право требовать опровержения имеет каждый адвокат, участвующий в политических делах, а таких адвокатов в Украине десятки.

Иначе НААУ будет судиться с Марком Фейгиным и рядом СМИ, подав иск о защите чести, достоинства и деловой репутации адвокатуры Украины", - говорится в сообщении.

Сам Марк Фейгин в ответ на эти обвинения заявил, что его неправильно поняли, и что он имел ввиду российских адвокатов.

"В недавнем интервью телеканалу "Прямой" я высказал мнение, что большая часть российских адвокатов, работающих с делами украинских политзаключенных в РФ, как мы говорим, "подментованы" , то есть связаны с российскими силовиками, спецслужбами. А в НААУ это почему-то отнесли к себе и на счет украинских адвокатов, и начали возмущаться. Еще раз подчеркиваю - я говорил о российских адвокатах и от слов своих не отказываюсь. Параллельно хотел бы уточнить в НААУ, почему в ее структуре находится место для адвоката Портнова, но не находится - для адвоката Фейгина?", - заявил юрист, передает Укринформ.

Ранее "Страна" писала о том, что Фейгин обжалует лишение его адвокатской лицензии.

Также мы сообщали, что стало известно, за что Фейгина лишили адвокатской лицензии в России.