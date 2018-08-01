Со среды, 1 августа в Украине вступила в силу новая методика Национального банка по расчету официального курса гривны к доллару США, пишет портал НВ Бизнес.

С этого дня Национальный банк Украины (НБУ) будет обнародовать курс доллара на своем сайте до 16:00 - на два часа раньше, чем сейчас. А при расчете курса НБУ будет отсекать нерепрезентативные сделки. А также дополнит публикацию справочным и резервным курсом.

Соответствующие правки закреплены постановлением Нацбанка №80.

Официальный курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые в этот день банки заключали на межбанке с другими банками и с НБУ, и информация о которых предоставлялась НБУ торгово-информационными системами (ТИС) до 15:30.

Новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки являются не репрезентативными для их учета. В частности, сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения. После этого курс гривни к доллару рассчитывается как средневзвешенное по всем оставшимся сделкам.

Новые принципы расчета официального курса также предусматривают наличие до сих пор отсутствовавшего резервного механизма, если количество сделок, которые должны учитываться, по любым причинам меньше или равны 10% от среднедневного значения аналогичного показателя за предшествующий скользящий месяц. Он предусматривает опрос специалистами НБУ с 12:00 до 13:00 банков (через функционалы ТИС или по телефону) котировок по покупке/продаже $1 млн и последующий расчет официального курса как обычного среднеарифметического значения всех полученных в результате такого запроса курсовых котировок.

Механизм расчета официального курса гривни к другим валютам остался без изменений.

Кроме официального курса гривны к доллару США, НБУ также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса. Он будет рассчитываться по той же методике, что и официальный курс, однако его расчет будет осуществляться на основании данных о сделках, заключенных на межбанке к 12:00, и обнародоваться на сайте Нацбанка до 12:30.

Напомним, что с 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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