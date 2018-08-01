Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отказалась от почти половины аргументов, которые они планировали представить на пятидневном заседании Высокого суда Лондона по иску АО КБ "ПриватБанк" против бывших акционеров и должностных лиц банка.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Заседание в Высоком Суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018 года, вел процесс судья Джастис Фанкорт.

Отмечается, что незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что у банка есть достаточно доказательств об их мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов.

"Во время заседания банк представил Высокому суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска", - говорится в сообщении "Приват".

В официальном заявлении также говорится, что иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 млрд долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали.

В пресс-службе также отметили, что во время заседания, ведущий адвокат "ПриватБанка" Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

Ранее "Страна" сообщала, что суд Лондона не согласовал траты Коломойского на тяжбу с Россией по аэропорту "Бельбек".

Также мы писали о том, что оффшорная компания Коломойского добилась приостановления суда по делу Приватбанка.