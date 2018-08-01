В Северной Ирландии продают часть замка середины XIX века, в котором проходили съемки сериала "Игра престолов". Как сообщает портал Лайф, покупка обойдется желающему в 656 тысяч долларов, что по цене меньше, чем купить дом в Лос-Анджелесе, и примерно столько же, во сколько обойдется дом в Лондоне.

Тому, кто купит эту недвижимость, достанется шесть многоэтажных квартир с каминами XIX века и сводчатыми потолками.

Фото: maisonni.com

После съемок сериала туда все чаще стали приезжать поклонники "Песни Льда и Огня", которая будоражит умы людей с 2011 года.