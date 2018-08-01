После отравления шаурмой в Киеве шестнадцати человек, полиция совместно с Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов проверит все передвижные МАФы. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУ Госпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, сообщает "112 Украина".

"Если мы говорим об этих случаях, которые вызвали сейчас заболевания, то это передвижные МАФы, которые вообще вне закона. Они функционируют как торговля с рук в неустановленном месте, они не зарегистрированы как операторы рынка и не имеют каких-либо разрешений на работу. Это исключительно компетенция Нацполиции. Мы готовы оказать помощь и совместно бороться с этим бедствием", - сказал он.

По его словам, обычно продажей шаурмы занимаются операторы рынка, которые себя позиционируют как заведения общественного питания. Они должны быть зарегистрированы и действовать в правовом поле, а также соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Кроме того, Овчаренко сообщил, что пострадавшие покупали шаурму возле речного вокзала на Почтовой площади, в Дарницком районе возле станции метро "Дарница", а также на Оболонском проспекте. Всего отравилось 37 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве люди массово отравились шаурмой из киоска на Дарнице.